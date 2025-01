Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Udinese

Confermate le assenze di Mateo Retegui e Juan Cuadrado per l’Udinese. È uscita la lista dei convocati dell’Atalanta per la trasferta in Friuli ed entrambi non ne fanno parte. Out anche Scamacca, che sta ancora recuperando dopo la rottura del crociato. C’è invece Bellanova, che è rientrato al pari di Kolasinac.