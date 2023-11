L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese. Non recuperano Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri: il primo è ancora out per una lombalgia mentre il secondo non ha recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva costretto al forfait anche in Europa League.Oltre allo squalificato Toloi mancheranno anche Palomino, Touré e De Ketelaere. Di seguito l’elenco completo.