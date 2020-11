Atalanta, i convocati di Gasperini per lo Spezia

In vista della gara di domani contro lo Spezia, il tecnico Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte dell’Atalanta che dovrà fare a meno di Caldara, Muriel, Djimsiti, Mojica e Malinovskyi:

📋 Questi i 21 nerazzurri convocati per #SpeziaAtalanta!

🚄 Our travelling squad for tomorrow's game!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qsRRHPrFHX

