Atalanta, i convocati di Gasperini per la Sampdoria

Di seguito i convocati di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, per la gara contro la Sampdoria. Remo Freuler non c’è. Così come l’infortunato Ederson. Presente invece Ruslan Malinovskyi. Out Ilicic e Zappacosta.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Musso, Rossi, Sportiello

DIFENSORI: Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea

CENTROCAMPISTI: De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic

ATTACCANTI: Boga, Lookman, Muriel, Zapata

Foto: twitter Atalanta