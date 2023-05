Atalanta, i convocati di Gasperini per la Salernitana

Sono 20 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Salernitana-Atalanta, gara della trentacinquesima giornata della Serie A in programma domani alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno. Torna Hojlund, Lookman non ce la fa. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta, Soppy.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Mendicino, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Hojlund, De Nipoti, Zapata.

Foto: Twitter Atalanta