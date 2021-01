Atalanta, i convocati di Gasperini per la Lazio

È stata diramata la lista dei 23 calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio di Coppa Italia, in programma domani al Gewiss Stadium. Confermata l’assenza di Hans Hateboer per un pro0blema al piede rimediato nella partita contro il Milan. Ecco la lista completa:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata

Foto: Twitter Atalanta