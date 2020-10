Atalanta, i convocati di Gasperini per la gara con l’Ajax

Gian Piero Gasperini ha reso noto la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Ajax, valida per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Il mister dell’Atalanta recupera il portiere Pierluigi Gollini, che torna a disposizione. Non convocato De Roon.

Questi i convocati:

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer

CENTROCAMPISTI: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo

Foto: Twitter Atalanta