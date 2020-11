Atalanta, i convocati di Gasperini per la gara con il Liverpool

Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati per la super sfida di Champions League in programma domani tra Atalanta e Liverpool. Assenti Caldara, Gosens e De Roon. Recuperato Hateboer e Romero.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Palomino, Romero, Djimsti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata

