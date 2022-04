Atalanta, i convocati di Gasperini per il Verona

Gian Piero Gasperini ha reso noto i convocati per Atalanta-Hellas Verona, in programma domani sera alle 21, partita valida per la 33ª giornata di Serie A.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Musso, Rossi, Sportiello

DIFENSORI: Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Zappacosta

CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

ATTACCANTI: Muriel, Boga, Mihaila, Zapata