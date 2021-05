Atalanta, i convocati di Gasperini per il Sassuolo

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani contro il Sassuolo:

📋 Questi i nerazzurri in viaggio verso Reggio Emilia!

🚅 Here's our travelling squad for #SassuoloAtalanta!

Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/YJv40uFJ8Q

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 1, 2021