Atalanta, i convocati di Gasperini per il Sassuolo: c’è Djimsiti

Sono 21 i convocati dell’Atalanta per la gara in programma domani a Bergamo col Sassuolo e valida per il 25° turno di campionato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Hateboer.

Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata.

Foto: Atalanta sito ufficiale