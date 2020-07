Atalanta, i convocati di Gasperini per il Parma: non c’è Ilicic

In vista della gara di domani contro il Parma, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Emilia-Romagna. Questi i 23 nerazzurri:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Guth, Dijmsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer

Centrocampista: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic

Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata

Foto: profilo twitter Champions