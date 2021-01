Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan

Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei convocati della sua Atalanta in vista della gara con il Milan di domani. Ormai come al solito out Gomez, assente anche Pasalic e Piccini.

Questi i convocati:

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri

CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata

Foto: Twitter uff. Atalanta