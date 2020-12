Atalanta, i convocati di Gasperini: Gomez fuori per scelta tecnica

Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori per Atalanta-Roma, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la società, non ha convocato per scelta tecnica il Papu Gomez. Nella lista c’è però Josip Ilicic.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata.

Foto: Twitter Atalanta