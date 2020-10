Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è Depaoli

In vista della gara contro il Cagliari, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata.

