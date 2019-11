Atalanta, i convocati: ancora out Zapata

Questi i convocati di Gian Piero Gasperini per la gara di domani pomeriggio a Brescia. Ancora out Zapata per infortunio. Ecco l’elenco.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Arana, Djimsiti, Ibanez, Masiello, Palomino.

Centrocampisti: Castagne, De Roon, Gosens, Hateboer, Freuler, Pasalic.

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Malinovskyi, Muriel.

Foto: Twitter Atalanta