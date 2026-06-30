Atalanta, Hien operato: previsti due-tre mesi di stop

30/06/2026 | 17:45:50

L’Atalanta ha comunicato che il calciatore Isak Hien è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riparazione della lesione tendinea.

Questo il comunicato del club:

“Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

L’intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

I tempi di recupero stimati sono di circa due-tre mesi.

Foto: Atalanta.it