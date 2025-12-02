Atalanta-Genoa, le curiosità: bergamaschi alla 75ª partecipazione in Coppa Italia

02/12/2025 | 12:17:20

Domani alle 15 il match di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 56 i precedenti tra le due squadre a Bergamo: 24 vittorie bergamasche, 17 pareggi e 15 vittorie genovesi.

-Il vincitore della sfida incontrerà una tra Juventus e Udinese.

-Sono 6 i precedenti a Bergamo in Coppa Italia tra le due squadre: 2 vittorie bergamasche, 2 pareggi e 2 vittorie genovesi.

-L’Atalanta è alla 75° partecipazione in questa competizione.

-Tra Raffaele Palladino e Daniele De Rossi sarà il secondo incontro ufficiale da allenatori: 1 vittoria dell’allenatore dei grifoni.

Foto: X Atalanta