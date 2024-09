Buone notizie per Gasperini dall’allenamento del mercoledì: Nicolò Zaniolo e Ibrahim Sulemana sono tornati in gruppo a quattro giorni dal ritorno in campo per Atalanta-Fiorentina di domenica pomeriggio. Ancora lavoro individuale per Kolasinac e Djimsiti, mentre ancora terapie per Scalvini e Scamacca.

Foto: sito Atalanta