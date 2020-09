Atalanta, Gasperini: “Non lottiamo per lo scudetto. Ilicic? Al momento non fa parte dell’organico”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la nuova stagione della Dea. Queste le sue parole: “Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica. Il campionato e la stagione ci impongono di migliorarci, ovvero arrivare ad avere un organico più forte o migliorare le prestazioni”. Sul difficile momento di Ilicic: “Aspettiamo la prossima, al momento non fa parte del nostro organico”. Una battuta, infine, sul mercato: “Miranchuk? È stato individuato come un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Per caratteristiche è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avuto questo infortunio. Non è serio, ma può portargli via qualche settimane. Gollini? Bisogna vedere quali sono i suoi tempi, bisogna aspettare ancora. Non è questione di Romero o meno, ci sono tanti giocatori seguiti in tutti i reparti. La società si sta muovendo. L’Atalanta può guardare qualcosa in più rispetto all’ultimo mercato. Se si riuscirà a dare nuove energie, sarà meglio”.

Foto: Twitter Atalanta