Atalanta, Gasperini non convoca Zapata: il colombiano salta la Juve

C’era grande attesa, ora la notizia è certa: Duvan Zapata non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la gara di domani contro la Juventus. L’Atalanta, dunque, dovrà ancora fare a meno del centravanti colombiano che non è al meglio dopo il lungo stop rimediato a causa di un problema muscolare.

Foto: Marca