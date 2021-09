Atalanta furiosa con l’arbitro. Il dg Marino: “C’è caos, libera interpretazione degli episodi. Qualcuno ci spieghi”

Scoppia la rabbia dell’Atalanta dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina per 2-1, decisa da due rigori, assegnati dal Var ai Viola e il gol annullato a Djimsiti.

Il dg dei bergamaschi, Umberto Marino, ha parlato a Sky, lamentandosi delle decisioni del direttore di gara.

Queste le sue parole: “Qualcuno dovrebbe chiarirci questi episodi. Facciamo incontri e ci confrontiamo e poi ci sono episodi che non hanno logica. Qualcuno dovrebbe dire qualcosa, è ingiustificabile non avere interpretazione di questi episodi. Sul gol annullato ci hanno detto che Zapata poteva interferire. Perchè ci danno questo fallo di mano per Maehle se con il Bologna non lo hanno dato? C’è caos, libera interpretazione, non c’è una spiegazione logica. La palla è in uscita, qualcuno dovrebbe dire come stanno le cose. Annullare il gol di Djimsiti è illogico. Nessuno dice nulla anche se si parla tanto di comunicazione, mi aspetto qualcosa”.

Foto: Twitter Atalanta