Atalanta fuori dalla Champions: Malinovskyi e Zapata troppo tardi, 3-2 Villarreal

L‘Atalanta viene sconfitta 3-2 dal Villarreal e saluta per questa stagione la Champions League. La Dea, dopo soli tre minuti viene punita da Danjuma, abile a finalizzare al meglio un assist di Parejo. Dopo la doccia fredda, i bergamaschi tentano la reazione, ma prima Toloi e poi Freuler non riescono a smuovere il risultato. Al 42′ gli spagnoli raddoppiano con Capoue, che sigla il 2-0 con un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa arriva il tris ancora firmato da Danjuma. Al 71′ si sveglia l’Atalanta: Malinovskyi firma il 3-1 e poco dopo Zapata riaccende le speranze con il 3-2. Tutto questo però non basta. La squadra di Gasperini dovrà disputare i playoff per gli ottavi di Europa League.

FOTO: Twitter Villarreal