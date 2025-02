Atalanta fuori dalla Champions: il Brugge vince 3-1. Non basta Lookman (che sbaglia un rigore). Espulso Toloi

Dopo il Milan serataccia per le italiane in Champions. Anche l’Atalanta saluta la competizione ai playoff, sconfitta 3-1 dal Brugge, dopo il ko per 2-1 dell’andata.

Al 4′ prima doccia fredda per il pubblico di Bergamo. Vanaken avvia l’azione del Brugge, Jutgla rifinisce Talbi che la fa passare sotto le gambe di De Roon con un destro angolato. Niente da fare per Carnesecchi. Prova a reagire l’Atalanta ma in maniera sterile. Al 17′ arriva anche il pareggio, annullato per un fuorigioco. Il Brugge trova spazi enormi in ripartenza, sfruttando i buchi che concede la Dea.

Al 27′ arriva anche il clamoroso 2-0. Ripartenza avviata dal colpo di testa di Mechele per Jashari che parte in velocità e serve Tzolis, conclusione respinta da Carnesecchi che si arrende al tap-in vincente ancora di Talbi. Atalanta che nei secondi finali del primo tempo ha due chance clamorose per provare a rientrare. Palo di Zappacosta, sulla respinta tira a colpo sicuro Pasalic, salva sulla linea Mechele. In ripartenza, in pieno recupero, arriva il clamoroso 3-0, segna un gol clamoroso Jutgla che annichilisce l’Atalanta. Il Brugge meritatamente avanti e anche fisicamente superiore all’Atalanta.

Nella ripresa, Gasperini si gioca subito la carta Lookman che al primo pallone che tocca insacca la rete dell’1-3. L’Atalanta ha una reazione da grande squadra nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Al 60′, chance clamorosa per riaprire davvero i giochi. C’è un calcio di rigore per la Dea per un fallo su quadrato su una azione, anche questa, molto sfortunata (palo di Ederson). Dopo una lunga revisione al VAR, si decide per il tiro dagli 11 metri. Va lo stesso Lookman, ma Mignolet para e sigilla la qualificazione. In effetti l’Atalanta si spegne un po’, cerca di attaccare ma si spegne lentamente.

Nel finale, saltano i nervi a Toloi che evidentemente preso in giro da De Cuyper, prima cerca di colpirlo con una pallonata, poi lo va a stendere. Rosso per il capitano della Dea. Dopo 7 minuti di recupero finisce 3-1 per il Brugge, dopo il Milan, anche l’Atalanta saluta la Champions ai playoff.

Foto: sito Brugge