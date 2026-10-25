Atalanta-Frosinone è uno show: doppiette di Krstovic e Schmid, finisce 4-4. Ellertson, il Genoa piega il Venezia

25/10/2026 | 16:57:15

Finisce con un super 4-4 tra Atalanta e Frosinone. Primo tempo super a Bergamo. Avanti il Frosinone dopo 27″ con Schmid, abile a sfruttare un errore clamoroso di Ederson. Poi pareggia Krstovic in tap in, prima che lo stesso Schmid riporti avanti gli uomini di Alvini con un tiro da fuori. Pari della dea con un rigore di Ederson, concesso per fallo di mano di Cittadini e, al 45′, ancora Krstovic porta avanti la Dea. Ghedjemis dalla destra mette in mezzo il pallone: Calò dal limite dell’area prende la mira e pareggia. Poi la Dea torna ancora avanti con Elmas, solo due minuti dopo. Pareggio del Frosinone all’83’. Schmid apre sulla destra per Ghedjemis, che mette subito in mezzo: il pallone arriva a Terzic che insacca.

Al Genoa di De Rossi basta una super rete di Ellertsson per battere 1-0 il Venezia. Straordinario gol dell’ex Venezia, sinistro di collo pieno da 20 metri che dopo il gol chiede scusa ai tifosi del Grifone.

foto x atalanta