La partita, in programma lo scorso 17 marzo, era stata rinviata per l’improvviso malore del Direttore Generale viola Joe Barone, deceduto poi 48h dopo. La data del recupero sembrava non arrivare più, con gli impegni dei due club in Europa e con la finale della Dea di Coppa Italia. Oggi, finalmente l’ufficialità della Lega Serie A. Atalanta-Fiorentina si giocherà il 2 giugno alle 18, a campionato concluso.

Foto: lega serie a