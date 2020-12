Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Atalanta-Fiorentina, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 15.00:

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata.

All. Gasperini.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric; Vlahovic.

All. Prandelli.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta