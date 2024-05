Atalanta-Fiorentina: designato l’arbitro

Il match tra Atalanta e Fiorentina, valido per il recupero della ventinovesima giornata, si giocherà il 2 giugno alle 18. In caso di vittoria l’Atalanta scavalcherebbe la Juventus al terzo posto in classifica. L’Aia ha designato Daniele Orsato come arbitro del match, gli assistenti saranno invece Carbone e Giallatini, mentre il quarto ufficiale sarà Pairetto. Al Var invece ci saranno Chiffi e Zufferli. E’ bene sottolineare che per Orsato questa sarà l’ultima designazione, infatti dopo una lunghissima carriera l’arbitro aveva annunciato il ritiro.

Foto: instagram Atalanta