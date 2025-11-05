Atalanta, faccia a faccia Lookman-Juric al momento della sostituzione

05/11/2025 | 23:12:08

L’Atalanta batte 1-0 il Marsiglia. C’è stato un episodio polemico al 75′, al momento della sostituzione di Ademola Lookman. Il giocatore non era felice del cambio e nell’uscire dice alcune parole a Juric. Il tecnico si gira, lo strattona per un braccio, gli parla, poi i due vengono divisi dal team manager e altri membri dello staff. Momento di tensione, smorzato poi dal successo dell’Atalanta.

Foto: sito Atalanta