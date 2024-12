Atalanta-Empoli, infortunio per Retegui: al suo posto entra Zaniolo

Non un inizio di partita facilissimo per l’Atalanta, che dopo lo svantaggio in casa è costretta a fare i conti con l’infortunio muscolare di Retegui, che si è accasciato al suolo. Dopo l’intervento dello staff medico l’attaccante ha provato a continuare la sua gara, ma non c’è stato nulla da fare. Gasperini lo ha sostituito con Zaniolo al 21′, che dopo solo un minuto ha rimediato un ammonizione per un pestone su Esposito.

Foto: Instagram Retegui