Atalanta, emergenza infortunati: cinque i giocatori in infermeria

24/09/2025 | 14:40:58

L’Atalanta si prepara al match all’Allianz contro la Juventus, in programma sabato 27 alle 18:00, ma oggi, durante l’allenamento mattutino, è emersa una vera e propria emergenza infortuni per i bergamaschi. Oltre alle pesanti assenze di Scamacca, Scalvini e dell’ormai out da luglio per la rottura del legamento crociato Bakker, si aggiungono alla lista anche Zalewski e Hien.

Entrambi i giocatori, infatti, non si sono visti in campo e salteranno sicuramente gli impegni contro Juve e Bruges, con lo svedese che sarà comunque monitorato in vista della sfida contro il Como.

Fortunatamente, arrivano anche notizie positive: De Ketelaere si è allenato individualmente e potrebbe essere disponibile già per sabato, mentre Ederson, anch’egli in allenamento personalizzato, sta spingendo per il rientro, che sembra sempre più vicino.

Tra i giocatori in ripresa c’è anche Kolasinac, che si è allenato con la squadra U-19.

Foto: Instagram Atalanta