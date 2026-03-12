Atalanta, Ederson torna ad allenarsi in gruppo. E’ convocabile per l’Inter
12/03/2026 | 18:15:39
Buone notizie in casa Atalanta. C’è Ederson che torna convocabile in vista dell’anticipo di sabato in casa dell’Inter. Il centrocampista brasiliano, che non gioca dalla gara di Champions League a Dortmund dello scorso 17 febbraio per affaticamento muscolare, alla ripresa pomeridiana degli allenamenti a Zingonia ha svolto in gruppo parte della sessione e ora mette nel mirino la sfida contro i nerazzurri di Chivu.
foto x atalanta