Atalanta, ecco Czyborra: il giocatore è arrivato a Linate. Ora visite mediche e firma

Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro la Spal, l’Atalanta si consola con il mercato. Lennant Czyborra si appresta a diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Il difensore, classe 1999, è arrivato in mattinata a Linate e nelle prossime ore completerà l’iter delle visite mediche, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Di piede mancino, Czyborra può giocare sia come centrale che in posizione di terzino sinistro. Il tedesco arriva dall’Heracles, squadra olandese con la quale nella prima parte di stagione ha collezionato 4 assist e 2 gol in 21 presenze.

Foto: Instagram Czyborra