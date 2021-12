Atalanta, è Musso uno dei due positivi. Lo svela il portiere su Instagram

L‘Atalanta ieri aveva comunicato la positività al Covid di due calciatori, senza però citare, per privacy, chi fossero.

Uno dei due è il portiere argentino, Juan Musso. Lo svela lo stesso estremo difensore bergamasco sui social, rispondendo su Instagram alle domande dei tifosi.

In particolare a quella: “Come vivrai questa ultima notte dell’anno? In quarantena”.

Musso ha inoltre scritto un messaggio finale di fine anno: “È ora di salutare il 2021. Il sogno compiuto di alzare la Coppa America, gli ultimi momenti all’Udinese e il passaggio all’Atalanta. Il tutto nel mezzo di una pandemia che non si placa e che ci obbliga a rispettare il dolore di chi ha perso i propri cari. Resto circondato dall’affetto costante della mia famiglia, dei miei amici, della mia donna, dalla gioia del popolo argentino per il trionfo del Maracana e per il mio esordio in un torneo importantissimo come la Champions League”.

Foto: Twitter Atalanta