Atalanta e Lazio non si superano: è 0-0 all’intervallo. Nuno Tavares ko

E’ finito il primo tempo della gara tra Atalanta e Lazio. E’ 0-0 all’intervallo, non molte emozioni a Bergamo. Grandissimo equilibrio nella prima mezz’ora. L’Atalanta fa la gara, la Lazio quando riparte fa male. Il primo squillo è proprio della Lazio al 30′ con Dele-Bashiru che viene murato al momento di concludere a rete. Al 33′ problemi per Nuno Tavares che si ferma. Il portoghese deve uscire al 34′ per problemi muscolari. Nel finale di tempo problemi anche per Gigot. Finisce 0-0 il primo tempo.

Foto: sito Atalanta