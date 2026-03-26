Atalanta e Bologna ricordano Savoldi. Le note dei club

26/03/2026 | 18:22:28

Dopo il Napoli, anche Atalanta e Bologna ricordano Beppe Savoldi, scomparso nel pomeriggio a 79 anni.

Queste le note del club: “Scomparso oggi a Bergamo, all’età di 79 anni, Giuseppe Savoldi, goleador fra i più prolifici della nostra storia. Idolo di una generazione di tifosi del Bologna, fu il bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra: il primo nostro Beppegol, al Bologna dal 1968 al 1975 e di nuovo nel 1979-80 dopo le stagioni a Napoli, con la maglia rossoblù ha infatti segnato 140 volte (4° all-time, primo assoluto del Bfc in Coppa Italia con 27 gol) in 317 presenze. Capocannoniere della Serie A nella primavera del ’73, ha contribuito a firmare i primi nostri due trionfi nella Coppa nazionale (1970 e 1974) e la Coppa di Lega Italo-Inglese del ’70, con gol determinante a Manchester in casa del City nella gara di ritorno. Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con affetto Beppe e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”.

“L’Atalanta piange la scomparsa di Giuseppe “Beppe” Savoldi, attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro, che con la maglia atalantina ha collezionato 83 presenze tra le stagioni che vanno dal 1965/66 al 1967/68 e 1982/83, realizzando 22 reti. Ottimo rigorista, Savoldi era particolarmente temuto per la sua straordinaria abilità nel gioco aereo: grazie a un’elevazione eccezionale, il colpo di testa rappresentava infatti una delle sue principali caratteristiche”. Prosegue e conclude poi la nota di commemorazione dell’Atalanta per Savoldi: “Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra si stringono con profonda commozione ai familiari, partecipando al loro grande dolore ed esprimendo le più sincere e sentite condoglianze”.

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