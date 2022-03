Atalanta e Barcellona ai quarti, vittoria inutile per lo Stella Rossa: i risultati di Europa League

Una rete di Jeremie Boga regala all’Atalanta una storica vittoria sul campo del Bayer Leverskusen e il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Nelle gare disputate nel pomeriggio si registra anche il successo esterno del Barcellona, che supera per due reti a uno il Galatasaray e prosegue il suo viaggio in una competizione nella quale al momento appare la squadra più quotata per il successo finale.

Lo Stella Rossa batte il Rangers per due reti a uno, ma il risultato non basta per ribaltare il 3-0 a favore degli scozzesi maturato all’andata. Uno a uno fra Monaco e Braga, con un parziale che vale ai portoghesi il passaggio del turno.

Di seguito i risultati (in grassetto le formazioni qualificate ai quarti):

Monaco-Braga 1-1 – 19′ Abel Ruiz (B), 90′ Disasi (M)

Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1 – 91′ Boga (A)

Stella Rossa-Rangers 2-1 – 10′ Ivanic (S), 56′ Kent (R), 93′ Ben (S)

Galatasaray-Barcellona 1-2 -28′ Marcao (G), 37′ Pedri (B), 49′ Aubameyang (B)

Ore 21

Eintracht Francoforte-Real Betis

Lione-Porto

West Ham-Siviglia

Foto: Twitter Europa League