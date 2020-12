Atalanta: domani contro la Roma in campo con una maglia speciale dedicata al Natale

L’Atalanta domani scenderà in campo contro la Roma indossando una maglia natalizia, grigia con fregi blu per celebrare la tradizionale asta di beneficenza di questo periodo dell’anno. La maglietta di quest’anno – 11ª edizione del Christmas Match – presenta lo stemma societario sul cuore inserito all’interno della sagoma dell’albero di Natale. Il kit sarà poi messo all’asta nel corso della trasmissione TuttoAtalanta, in onda sull’emittente Bergamo TV.

Foto: Twitter Atalanta