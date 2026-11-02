Atalanta, distrazione di medio grado alla coscia per Gaetano. Distrazione di basso grado ai flessori per Kristensen

02/11/2026 | 15:43:38

Il report dell’Atalanta: “Nella giornata odierna Gaetano e Kristensen si sono sottoposti a ulteriori accertamenti diagnostico strumentali. Gli stessi hanno confermato la distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra per il centrocampista e una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra per il difensore danese. I due calciatori continuano il loro iter riabilitativo”.

Foto: X Atalanta