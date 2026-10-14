Atalanta, distrazione di basso grado dei flessori per Scalvini. Sovraccarico al polpaccio per Kessie

14/10/2026 | 19:55:02

Il report dell’Atalanta su Scalvini e Kessie: “Gli esami strumentali effettuati a Giorgio Scalvini, hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. Kessie non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro. Anche le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.

foto x atalanta