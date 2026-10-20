Atalanta: distrazione del retto femorale per Kolasinac. Il comunicato

20/10/2026 | 16:37:32

L’Atalanta ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Sead Kolasinac, dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti di gioco contro il Milan.

Il comunicato: “Oggi giornata di scarico e lavoro individuale per i nerazzurri al Centro Bortolotti. Scalvini, Kessie, Raspadori e Kossounou hanno svolto terapie. Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo.

Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolašinac, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: Sito Atalanta