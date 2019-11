Atalanta-Dinamo Zagabria, le ultimissime sulle probabili formazioni

Stasera torna la Champions League e l’Atalanta affronterà la Dinamo Zagabria. Gasperini, privo ancora di Duvan Zapata, dovrebbe disporre i suoi con il solito 3-4-2-1 con Gollini in porta, Toloi, Djimsiti e Palomino nella linea difensiva; Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne a centrocampo; Gomez e Pasalic alle spalle di Ilicic. Bjelica sarebbe propenso a rispondere con il 5-3-2: Livakovic tra i pali, Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Peric e Leovac nel pacchetto arretrato; Moro, Ademi e Olmo in mezzo al campo con Orsic e Petkovic, due vecchie conoscenze del calcio italiano, come terminali offensivi. Appuntamento alle 21, a seguire le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. Allenatore: Gasperini.