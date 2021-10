Atalanta: differenziato per Toloi, terapie per Demiral. Il report odierno da Zingonia

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dell’Atalanta riguardo l’allenamento odierno a due giorni dal match contro l’Udinese:

“Nerazzurri di nuovo al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia dopo un giorno di riposo. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana: allenamento differenziato per Toloi, terapie per Demiral, out Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina.

La preparazione alla partita con l’Udinese, in programma alle ore 12.30 di domenica al Gewiss Stadium per la 9ª giornata della Serie A TIM 2021-2022, proseguirà domani, sabato 23 ottobre, con la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.