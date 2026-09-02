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Atalanta: depositata la lista UEFA completa per la stagione

02/09/2026 | 19:24:34

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La lista A dell’Atalanta per la Conference League:

LISTA A

– Bellanova Raoul

– Bernasconi Lorenzo

– Carnesecchi Marco

– De Ketelaere Charles

– De Nipoti Tommaso

– Éderson José

– Elmas Eljif

– Gaetano Gianluca

– Hien Isak

– Kessie Franck

– Kolašinac Sead

– Kossounou Odilon

– Kristensen Thomas

– Krstović Nikola

– Levak Segej

– Pašalić Mario

– Raspadori Giacomo

– Rowe Jonathan

– Samardžić Lazar

– Scalvini Giorgio

– Scamacca Gianluca

– Sportiello Marco

– Sulemana Kamaldeen

– Zalewski Nicola

– Zappacosta Davide

Foto: X Atalanta