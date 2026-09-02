Atalanta: depositata la lista UEFA completa per la stagione
02/09/2026 | 19:24:34
La lista A dell’Atalanta per la Conference League:
LISTA A
– Bellanova Raoul
– Bernasconi Lorenzo
– Carnesecchi Marco
– De Ketelaere Charles
– De Nipoti Tommaso
– Éderson José
– Elmas Eljif
– Gaetano Gianluca
– Hien Isak
– Kessie Franck
– Kolašinac Sead
– Kossounou Odilon
– Kristensen Thomas
– Krstović Nikola
– Levak Segej
– Pašalić Mario
– Raspadori Giacomo
– Rowe Jonathan
– Samardžić Lazar
– Scalvini Giorgio
– Scamacca Gianluca
– Sportiello Marco
– Sulemana Kamaldeen
– Zalewski Nicola
– Zappacosta Davide
Foto: X Atalanta