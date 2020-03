Atalanta delle meraviglie. Attacco nerazzurro stellare

Non è la Play Station, è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che diverte e fa divertire. Quest’annata sta scrivendo una gloriosa pagina di storia del club, i Quarti di Champions alla portata ed il quarto posto consolidato in classifica per assicurarsi l’opportunità di tornare nell’Europa che conta anche nella prossima stagione. I 70 gol all’attivo fanno dei nerazzurri l’attacco più prolifico del torneo, dietro nei massimi campionati europei solo allo strapotere del PSG in Francia, capolista con 75 sigilli e ad una sola rete dal Bayern in Bundesliga. Meglio di Real, Barcellona e dello strapotere del Liverpool in Premier in termini di realizzazioni. Un gioco avvolgente, da versante a versante con gli esterni veri e propri attaccanti aggiunti a conclusione della fantasia di Ilicic e Gomez, uniti all’esplosività di Zapata e la rapidità di Muriel. Già tre giocatori in doppia cifra (Ilicic, Zapata e Muriel) e ben 14 giocatori diversi che hanno trovato almeno una volta la via del gol. Dea delle meraviglie.

Foto: Twitter Atalanta B.C.