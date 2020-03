Atalanta delle meraviglie, 7 reti al Lecce. Tripletta Zapata, Ilicic show

L’Atalanta travolge il Lecce al “Via del Mare” e consolida il quarto posto in classifica. Sull’unico campo di gioco di questa domenica pomeriggio di Serie A la squadra di Gasperini dà spettacolo e rifila sette gol ai giallorossi. Ad aprire i giochi poco dopo il quarto d’ora, la sfortunata autorete di Donati, tradito anche dal vento in un tentativo di liberare l’area di testa. Nerazzurri al raddoppio già al 22′ con l’inizio dello show di Duvan Zapata, più lesto di tutti di testa. Il Lecce ha provato a reagire chiudendo in rimonta la prima frazione di gioco prima con Saponara ad accorciare e poi con lo stesso Donati che al minuto 40 ha provato a farsi perdonare, firmando il momentaneo pareggio. Di mezzo diverse occasioni per i bergamaschi, che nel secondo tempo riprendono dove avevano lasciato e passano in vantaggio dopo poco più di un minuto con Josip Ilicic, magistrale nella freddezza in area dopo aver raccolto la respinta di Gabriel sul destro di Gomez. Dietro il Lecce perde le misure, parte Pasalic dentro al minuto 54 per servire la corrente Zapata che cala il poker. L’attaccante colombiano è devastante, ancora la classe di Ilicic per servire l’ex Napoli che insacca e si porta il pallone a casa. Nell’ultimo quarto d’ora Gasp dà spazio anche a Muriel che ci mette la firma al novantesimo. Timbra anche Malinovski in pieno recupero per chiudere i conti con il 2-7. L’Atalanta sforna gioco ed intensità, arricchita dalla classe dei suoi giocatori di qualità, il Lecce dopo il 4-0 di Roma prende un’altra imbarcata. Il margine dal Genoa resta di tre punti in zona retrocessione con i liguri che hanno una gara da recuperare rispetto ai salentini. Dea delle meraviglie.

Foto: Twitter Atalanta B.C.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

18:00 Udinese-Fiorentina RINVIATA

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

12:30 Milan-Genoa RINVIATA

15:00 Lecce-Atalanta (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

15:00 Parma-Spal RINVIATA

15:00 Sassuolo-Brescia RINVIATA

18:00 Cagliari-Roma

20:45 Juventus-Inter RINVIATA

Lunedì 2 marzo

20:45 Sampdoria-Verona

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta 48; Roma 42; Napoli 39; Milan* 36; Verona*, Parma** 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria* 23; Genoa* 22; Brescia* 16; Spal* 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno