Atalanta, De Ketelaere in dubbio per la Juve: risentimento muscolare. Domani il provino decisivo

Charles De Ketelaere è in dubbio per la sfida di domenica contro la Juventus. Il belga oggi ha svolto lavoro differenziato a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il Verona. Domani sosterrà un provino per capire se potrà o meno essere disponibile. Quindi ci potrebbe essere un altro indisponibile dopo Gianluca Scamacca che ha svolto terapie e lavoro individuale. Mentre El Bilal Touré sta continuando il suo percorso riabilitativo.

Foto: Twitter Atalanta