Atalanta da sballo: Valencia travolto 4-1! Gasp ipoteca i quarti

E’ una notte da Dea per l’Atalanta. La squadra di Gasperini, per la prima volta impegnata in uno scontro a eliminazione diretta in Champions League, cala il poker contro il Valencia nell’andata degli ottavi di finale. Hateboer e Ilicic illuminano San Siro nel primo tempo, una grande conclusione a giro di Freuler e la doppietta dell’esterno olandese rendono il risultato pesante per gli spagnoli nella ripresa, nel finale Cheryshev – appena subentrato – realizza il gol per gli uomini di Celades e fissa il punteggio finale sul 4-1. Gasperini ipoteca così i quarti Champions, in attesa del ritorno in programma al Mestalla il prossimo 10 marzo.

Foto: Twitter ufficiale Champions League