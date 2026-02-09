Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali
09/02/2026 | 17:39:49
Alle 18.30, l’Atalanta ospita la Cremonese nel derby lombardo di giornata.
Queste le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
Foto: sito Atalanta