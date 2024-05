Atalanta, continua la festa: sfilata con il pullman scoperto per le vie di Bergamo

Serata di festa per l’Atalanta, dopo la vittoria dell’Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen. La squadra nerazzurra farà infatti il giro della città sul pullman scoperto per celebrare il successo storico raggiunto grazie al 3-0 firmato dalla tripletta di Lookman. Gasperini e tutti i giocatori sono partiti da Bergamo alta poco fa e sono stati abbracciato dai tifosi nerazzurri a Largo Porta Nuova. A distanza di più di una settimana, è ancora festa per le vie di Bergamo.

Foto: Instagram Atalanta